Про це сказав військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. За його словами, Західні розвідки можуть запобігти її застосуванню, завдавши превентивного удару, наприклад, по транспорту.

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Реакція Заходу за погрози путіна про ядерну зброю

Жданов нагадав, що Захід уже відреагував на погрози путіна про застосування ядерної зброї. У разі спроби використання зброї масового ураження він завдасть превентивного удару по самому главі кремля, тобто по центру ухвалення рішень.

Річ у тім, що навіть інертна Європа нині не готова, на мою думку, щоб у географічному центрі європейського континенту з'явився новий Чорнобиль, новий осередок радіоактивного зараження,

– сказав військовий експерт.

Адже, зауважив він, узагалі неможливо передбачити, куди може дути вітер у момент, коли буде застосовуватися ядерна зброя.

Жданов висловився про ядерні погрози путіна та реакцію Заходу: дивіться відео

Західні розвідки відстежують усі процеси

Жданов зауважив, що застосування ядерної зброї передбачає проходження певної процедури. Не існує червоної кнопки, а є валіза з кодами й багатоступінчастий процес для використання цієї зброї.

Повірте, з урахуванням сьогоднішньої розвідки, щойно розмова про ядерну зброю зайде в бункері путіна, про це знатимуть Західні розвідки. Навіть будуть знати, звідки братимуть боєзаряди,

– заявив він.

За словами військового експерта, розвідки все це відстежуватимуть і, можливо, запобіжать її застосуванню завдяки завданню превентивного удару, наприклад, по транспорту.

Тому що зруйнувати боєзаряд до його зведення – це просто його зруйнувати. Це буде ефект брудної бомби, радіоактивні частинки розлетяться в різні боки і будуть випромінювати відповідно до своєї радіоактивності. А, якщо він буде зведений у бойове положення, то тоді може відбутися ланцюгова реакція і ядерний вибух,

– пояснив Жданов.

Військовий експерт вважає, що ймовірність застосування росією ядерної зброї наразі є низькою. Приблизно таку ж оцінку дають багато Західних аналітиків.

Зверніть увагу! ГУР МО України не виключають, що росія може застосувати ядерну зброю через контрнаступ ЗСУ. Це загрожує не тільки України, але й усьому Чорноморському регіону.

Як путін пригрозив світу ядерною зброєю

Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава кремля наголосив, що не блефує.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.

На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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