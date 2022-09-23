Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. По его словам, Западные разведки могут предотвратить его применение, нанеся превентивный удар, например, по транспорту.

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Реакция Запада за угрозы путина о ядерном оружии

Жданов напомнил, что Запад уже отреагировал на угрозы путина о применении ядерного оружия. В случае попытки использования оружия массового поражения он нанесет превентивный удар по самому главе кремля, то есть по центру принятия решений.

Дело в том, что даже инертная Европа сейчас не готова, по моему мнению, чтобы в географическом центре европейского континента появился новый Чернобыль, новый центр радиоактивного заражения,

– сказал военный эксперт.

Ведь, заметил он, вообще невозможно предугадать, куда может дуть ветер в момент, когда будет применяться ядерное оружие.

Жданов высказался о ядерных угрозах путина и реакции Запада: смотрите видео

Западные разведки отслеживают все процессы

Жданов отметил, что применение ядерного оружия предусматривает прохождение определенной процедуры. Не существует красной кнопки, а есть чемодан с кодами и многоступенчатый процесс для использования этого оружия.

Поверьте, с учетом сегодняшней разведки, как только разговор о ядерном оружии зайдет в бункере путина, об этом будут знать Западные разведки. Даже будут знать, откуда будут брать боезаряды,

– заявил он.

По словам военного эксперта, разведки все это будут отслеживать и, возможно, предотвратят его применение благодаря нанесению превентивного удара, например, по транспорту.

Потому что разрушить боезаряд до его возведения – это просто разрушить его. Это будет эффект грязной бомбы, радиоактивные частицы разлетятся в разные стороны и будут излучаться в соответствии со своей радиоактивностью. А если он будет возведен в боевое положение, то тогда может произойти цепная реакция и ядерный взрыв,

– объяснил Жданов.

Военный эксперт считает, что вероятность применения россией ядерного оружия пока низкая. Приблизительно такую же оценку дают многие Западные аналитики.

Обратите внимание! ГУР МО Украины не исключают, что россия может применить ядерное оружие из-за контрнаступления ВСУ. Это угрожает не только Украине, но и всему Черноморскому региону.

Как путин пригрозил миру ядерным оружием

Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не являются чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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