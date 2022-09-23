Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. По его словам, Западные разведки могут предотвратить его применение, нанеся превентивный удар, например, по транспорту.
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Реакция Запада за угрозы путина о ядерном оружии
Жданов напомнил, что Запад уже отреагировал на угрозы путина о применении ядерного оружия. В случае попытки использования оружия массового поражения он нанесет превентивный удар по самому главе кремля, то есть по центру принятия решений.
Дело в том, что даже инертная Европа сейчас не готова, по моему мнению, чтобы в географическом центре европейского континента появился новый Чернобыль, новый центр радиоактивного заражения,
– сказал военный эксперт.
Ведь, заметил он, вообще невозможно предугадать, куда может дуть ветер в момент, когда будет применяться ядерное оружие.
Жданов высказался о ядерных угрозах путина и реакции Запада: смотрите видео
Западные разведки отслеживают все процессы
Жданов отметил, что применение ядерного оружия предусматривает прохождение определенной процедуры. Не существует красной кнопки, а есть чемодан с кодами и многоступенчатый процесс для использования этого оружия.
Поверьте, с учетом сегодняшней разведки, как только разговор о ядерном оружии зайдет в бункере путина, об этом будут знать Западные разведки. Даже будут знать, откуда будут брать боезаряды,
– заявил он.
По словам военного эксперта, разведки все это будут отслеживать и, возможно, предотвратят его применение благодаря нанесению превентивного удара, например, по транспорту.
Потому что разрушить боезаряд до его возведения – это просто разрушить его. Это будет эффект грязной бомбы, радиоактивные частицы разлетятся в разные стороны и будут излучаться в соответствии со своей радиоактивностью. А если он будет возведен в боевое положение, то тогда может произойти цепная реакция и ядерный взрыв,
– объяснил Жданов.
Военный эксперт считает, что вероятность применения россией ядерного оружия пока низкая. Приблизительно такую же оценку дают многие Западные аналитики.
Как путин пригрозил миру ядерным оружием
- Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не являются чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
- На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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