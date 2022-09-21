Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Марк Фейгін. За його словами, російський диктатор дійсно використав усі важелі впливу, які тільки мав. Ракетні удари вже були, шантаж на ЗАЕС – теж. Тепер настала черга мобілізації та "референдумів".

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Наскільки інші погрози мають значення? Він вже все зробив, що міг. Що ще? Вдарити по Банковій? Не виключаю. Чи зробить він це завтра, чи ще коли-небудь – хто знає,

– зазначив Фейгін.

Чи ризикне путін застосувати ядерну зброю

На думку Фейгіна, при застосуванні атомної зброї усе йде через певний ланцюжок. Цілком ймовірно, що в такому випадку хтось з людей відмовиться виконувати такий злочинний наказ. Однак, якщо все залежить від одного путіна, то може статися всяке.

Ми завжди виходили з того, що рішення про використання атомної зброї – колегіальне. Це не вирішує одна людина. Якщо воно колегіальне, то в такого рішення шансів мало. У цьому ланцюжку знайдеться хтось, хто відмовиться,

– наголосив Фейгін.

Тому прогнозувати, чи завдасть росія ядерний удар – аж надто складно. Дуже багато чого невідомо. Те саме з реакцією Заходу. Раніше там обіцяли відповісти прямо пропорційно на ядерний удар. А як далі можуть розвиватися події – і не хочеться уявляти. Однак Захід, як вважає правозахисник, мав би дійсно відповісти пропорційно.

На думку Фейгіна, якщо світ постане перед катастрофою планетарного масштабу, то Захід зробить все можливе, щоб оперативно знищити путіна.

Фейгін про те, чи застосує росія ядерну зброю: дивіться відео

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