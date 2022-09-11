Відповідні звернення від депутатів 2 муніципальних рад із Санкт-Петербурга та Москви – дуже ризиковані. Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Ці люди жартують з вогнем"

За його словами, вимоги відсторонити путіна лунають насамперед від місцевих депутатів, особливо молодих людей з опозиційною позицією.

Це важливий і рішучий крок. Ми знаємо, як влада на це реагує. Ці люди жартують з вогнем,

– наголосив Фейгін.

Правозахисник переконаний, що на сміливців чекатиме покарання.

"Їх вже карають в адміністративному порядку. Я не виключаю, що дійде до кримінальних справ", – сказав він.

Які наслідки матимуть заклики

Водночас, на думку Фейгіна, заклики про відставку путіна не матимуть жодних наслідків.

Говорити про те, що це у щось виллється, поки завчасно. Ми вже бачили подібні випадки, і ні до чого це не призвело. Для масштабної кампанії цього явно недостатньо,

– зазначив він.

Правозахисник додав, що ця інформація замовчується у росії. А ініціативні депутати після чергових виборів можуть вже не потрапити до місцевих рад.

Що потрібно для відсторонення путіна від влади

За словами Фейгіна, потрібно, аби відставки путіна вимагали на інших рівнях.

"Треба, аби було не 2 ради, а 100. Або, наприклад, якби вийшов голова російського уряду мішустін і сказав путіну: "Ви робите щось не те. Ви засиділися і вам час на пенсію". Тоді це мало б якийсь вплив", – сказав правозахисник.

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