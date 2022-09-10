Звернення може бути добре спланованим

Таке "свавілля" зовсім не властиве для політичних кіл країни-агресорки, тож звернення депутатів викликає чимало питань. Про це 24 каналу розказав ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

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Він вважає, що досить важко повірити у те, що ці політики сиділи, раптом набралися сміливості і вирішили вимагати від путіна відповідальності. І це паралельно із тим, як звичайний росіянин виходить з білим аркушем на Червону площу, і його миттєво беруть під руки і везуть у відділок.

Ступак припускає, що у такий спосіб хтось у росії може тестувати можливість зміни влади, перевіряти, як відреагує нинішній режим та його каральна машина.

Якщо реакція буде слабкою, то таких випадків буде більше. Якщо всіх цих одразу депутатів заберуть у слідчий комітет або призначать їм арешти, то зрозуміло, що пропагандистська каральна машина тримає руку на пульсі і здаватися поки що не буде,

– пояснив він.

Утім, ексслужбовець СБУ вважає, що необхідно також детально подивитися, хто саме з російських депутатів підписав таке звернення, від кого вони обралися у влади, яке у них минуле і чому вони так зненацька вирішили протидіяти режиму.

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Детальніше про звинувачення депутатів

Першими свою незадоволеність путіним висловили депутати з Санкт-Петербурга. Вони розкритикували його дії в Україні, заявили, що "спецоперація" була поганою ідеєю, адже привела до загибелі російських військових, погіршення стану економіки та розширенню НАТО. На їхню думку, через це путіна потрібно усунути від влади.

Невдовзі їх підтримали і депутати Ломоносівського району Москви. Вони звинуватили диктатора у тому, що "росію почали ненавидіти", і закликали його звільнити президентське крісло для "людей з новими силами та ідеями".