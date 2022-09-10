Британський журналіст, політик, експерт у питаннях сучасної росії Едвард Лукас в інтерв'ю 24 каналу розповів, що довготривалої стратегії щодо росії у нього та його колег немає.

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Захід не зміг вплинути на росію

Багато років західні політики та експерти припускали, що росія зможе змінитися через певні підходи. Але цього не трапилось.

Загалом це демократія, ринкова економіка і спроби подружитися через торгівлю, інвестиції і політичні контакти. Усе це не спрацювало, тож тепер нам потрібна інша стратегія. Я хотів би, щоб у цій стратегії була передбачена можливість того, що росія може докорінно змінитися,

– сказав Лукас.

Він ще у 90-их говорив про те, що росія – це політичний клан у москві, який грабує багаті на природні ресурси регіони, збирає чиновницьку ренту і жодним чином не послаблює тертя між центром і периферією.

Поки економіка росте, то народ щасливий. Однак через економічні труднощі почнеться інша реакція. Тому існує небезпека політичного хаосу в росії так само, як шанс на політичні зміни. Чи буде це мирна трансформація у форматі конфедерації з більшими правами регіонів та етнічних груп, або ж розпад відбудеться за сценарієм колишньої Югославії? Невідомо. Однак я був би радий, якби наші політичні лідери підготувалися до такого розвитку подій. І визначились, як у такому разі діяти,

– сказав експерт.

Довідка. Повне інтерв'ю з Едвардом Лукасом читайте за гіперпосиланням на 24 каналі.

У якому випадку на росію чекають зміни

Згідно з історичними подіями, найчастіше політичні зміни відбуваються через розкол всередині режиму. Дисиденти відіграють певну роль, коли вони працюють поруч із тими представниками режиму, які незадоволені ситуацією. Під час розпаду радянського союзу ключову роль відіграв Борис Єльцин, а найвідомішим дисидентом був Андрєй Сахаров, який так і не дожив до розпаду союзу.

Подібна ситуація склалася і в Україні. Дисидент Чорновіл не став президентом, оскільки у вас були Кравчук і Кучма. Тому я вважаю, що зміни в росії прийдуть зсередини режиму. Однак я хотів би висловити своє захоплення такими людьми, як Владімір Кара-Мурза, який зараз у в'язниці. Я захоплююсь його хоробрістю, хоча не згоден з деякими політичними позиціями. Я вдячний Гаррі Каспарову за його працю. Однак не варто переоцінювати їхньої політичної ваги. Росія дуже репресивна країна, де значна частина населення підтримує війну так само, як і путін,

– додав він.

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