Британский журналист, политик, эксперт по вопросам современной россии Эдвард Лукас в интервью 24 каналу рассказал, что долговременной стратегии относительно россии у него и его коллег нет.

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Запад не смог повлиять на россию

Многие годы западные политики и эксперты предполагали, что россия сможет измениться через определенные подходы. Но этого не случилось.

В общем, это демократия, рыночная экономика и попытки подружиться через торговлю, инвестиции и политические контакты. Все это не сработало, и теперь нам нужна другая стратегия. Я хотел бы, чтобы в этой стратегии была предусмотрена возможность того, что россия может коренным образом измениться,

– сказал Лукас.

Он еще в 90-х говорил о том, что россия – это политический клан в москве, который грабит богатые природными ресурсами регионы, собирает чиновничью ренту и никоим образом не ослабляет трения между центром и периферией.

Пока экономика растет, народ счастлив. Однако из-за экономических трудностей начнется другая реакция. Поэтому существует опасность политического хаоса в россии так же, как шанс на политические перемены. Будет ли это мирная трансформация в формате конфедерации с большими правами регионов и этнических групп, или распад произойдет по сценарию бывшей Югославии? Неизвестно. Однако я был бы рад, если бы наши политические лидеры подготовились к такому развитию событий. И определились, как в таком случае действовать,

– сказал эксперт.

Справка. Полное интервью с Эдвардом Лукасом читайте по гиперссылке на 24 канале.

В каком случае россию ждут изменения

Согласно историческим событиям, чаще всего политические изменения происходят из-за раскола внутри режима. Диссиденты играют определенную роль, когда они работают рядом с теми представителями режима, которые недовольны ситуацией. Во время распада советского союза ключевую роль сыграл Борис Ельцин, а самым известным диссидентом был Андрей Сахаров, который так и не дожил до распада союза.

Похожая ситуация сложилась и в Украине. Диссидент Черновол не стал президентом, поскольку у вас были Кравчук и Кучма. Поэтому я считаю, что изменения в россии придут изнутри режима. Однако я хотел бы выразить свое восхищение такими людьми, как Владимир Кара-Мурза, который сейчас находится в тюрьме. Я восхищаюсь его храбростью, хотя не согласен с некоторыми политическими позициями. Я благодарен Гарри Каспарову за его труд. Однако не стоит переоценивать их политический вес. Россия очень репрессивная страна, где значительная часть населения поддерживает войну так же, как и путин,

– добавил он.

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