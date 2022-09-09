Цього разу побідкатися вирішили депутати муніципальної ради Ломоносівского району. Їхнє звернення опублікували росЗМІ, інформує 24 канал.

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Засідання відбулося 8 вересня. Звернення до путіна підтримали п'ятеро депутатів, утрималися – двоє.

Путіна закликали піти з посади

У документі мовиться, що час звільнити місце "людям з новими силами та ідеями". Депутати апелювали до результатів досліджень, які показали, що у країнах, де влада змінюється регулярно, люди живуть довше та краще.

Депутати забідкалися, що риторика путіна та його підлеглих – пронизана агресією. Росія знову погрожує світу ядерною зброєю.

У зв'язку з вищевикладеним просимо: звільнити себе з посади, адже ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли і перешкоджають розвитку росії та її людського потенціалу,

– мовиться у повідомленні.

"Флешмоб" запустили депутати з Санкт-Петербурга

Депутати з Санкт-Петербурга заявили, що путіна треба усунути від влади. Зробити це пропонують "у зв'язку з державною зрадою". Депутати заголосили, що так звана "спеціальна військова операція" шкодить безпеці росії. Кількість ліквідованого російського "гарматного м'яса" зростає, а НАТО розширилося.

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