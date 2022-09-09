Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. За його словами, путін хотів розсварити НАТО та ЄС, але нічого в нього не вийшло. Тепер увесь Захід розуміє, що росія – загроза не лише для сусідніх держав, але й для всього цивілізованого світу.

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Для москви це повна катастрофа

На думку Огризка, теперішня політична ситуація у світі дійсно унікальна. Багато хто зняв "рожеві окуляри" і вбачає в росії реальну загрозу.

Зараз унікальна політична ситуація. Коли ті країни, на яких путін розраховував як на своїх таємних союзників, зокрема Німеччина та Франція, чітко і голосно говорять: "Ні, ми в ці ігри гратися не будемо, –

зазначив Огризко.

Складно уявити, якби умовно 7 місяців тому канцлер Німеччини заявив, що менш ніж за рік країна повністю відмовиться від російського газу. Його мало б хто зрозумів. А зараз часи змінилися – і для москви це справжня катастрофа.

Також путін особливо переживає через зустрічі в форматі "Рамштайн". Там Захід не лише демонструє велику згуртованість, але й регулярно надає Україні важливі види озброєння, які допомагають нищити російських окупантів.

Він боїться нових озброєнь, бо вони максимально ефективні. А головне – українські військові використовують їх краще, ніж собі можуть уявити американці та європейці. Наші герої демонструють, у який спосіб цю новітню зброю можна найефективніше використовувати, –

наголосив Огризко.

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Додамо, на думку Володимира Огризка, теперішня зима – остання, коли росія зможе шантажувати Європу газом. Вони намагаються використати це на повну, однак Захід накопичив вже майже вдосталь енергоресурсів, щоб пройти зиму.