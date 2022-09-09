Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко. Він також зазначив, що він до останнього тиснутиме та вимагатиме від свого уряду, аби той завдав максимально можливої економічної шкоди країнам Заходу.

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"Ви бачите, що постачання газу до Європи припинились, все йде до того, що росія таки оголосить Заходу енергетичну війну. Вже абсолютно відкрито та відверто про це говорить і сам путін, каже, що це "відповідь" на санкції", – каже Огризко.

За його словами, варто додати, що зупинка постачання газу – це абсолютна дикість, адже цей газ повинен кудись йти, він не може просто бути під землею.

Газосховища та газогони росії заповнені, що зараз робить росія – просто починає його спалювати. Часом, можна зустріти дані про те, що щодня спалюється газу на 10 мільйонів доларів,

– каже колишній міністр закордонних справ.

"Уявіть собі рівень ідіотизму, я перепрошую, який сьогодні панує у москві. З іншого боку, нічого іншого, окрім таких спалювань, окупанти і не можуть робити", – додає Огризко.

На його думку, росіяни ідуть ва-банк і роблять все, аби поставити Захід на економічні коліна. Але, як ми знаємо, наші західні партнери накопичили близько 80% потрібної кількості газу, аби пройти зиму.

Як пояснює Володимир Огризко, до 1 листопада, вони можуть ще накопичити до 10% об'ємів газу. При рішенні урядів деяких країн, зменшити споживання газу на 15% - це означає, що Захід переживе цю зиму.

"Звичайно, це не буде так просто, але це буде остання зима, коли путін може вдаватись до шантажу", – резюмує він.

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