Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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Генерал США розповів про плани кремля

За словами Ходжеса, справжній тест на волю до боротьби відбудеться між Вашингтоном, Берліном, Лондоном, Парижем і Оттавою.

Кремль розраховує на нашу втому, що німецький уряд піде на поступки через газовий шантаж, що італійці та французи теж не цілком готові,

– додав генерал.

Він зазначив, що в Сполучених Штатах, своєю чергою, наближаються вибори. Тому росіяни зараз вливають гроші в організації, завданням яких є розколоти країни зсередини та посварити поміж собою.

"Тому ми й бачимо протести на вулицях Праги, Кельна, які точно організовані на російські гроші", – заявив Ходжес.

Генерал підсумував, що Захід повинен скласти тест на силу волі, чи готові цивілізовані країни й надалі підтримувати Україну в нічим неспровокованій війні, яку розпочала росія.

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