Об этом в интервью 24 каналу рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Генерал США рассказал о планах кремля

По словам Ходжеса, настоящий тест на волю к борьбе состоится между Вашингтоном, Берлином, Лондоном, Парижем и Оттавой.

Кремль рассчитывает на нашу усталость, что немецкое правительство пойдет на уступки из-за газового шантажа, что итальянцы и французы тоже не вполне готовы,

– добавил генерал.

Он отметил, что в Соединенных Штатах, в свою очередь, приближаются выборы. Поэтому россияне сейчас вливают деньги в организации, задача которых – расколоть страны изнутри и поссорить между собой.

"Поэтому мы и видим протесты на улицах Праги, Кельна, которые точно организованы на российские деньги", – заявил Ходжес.

Генерал подытожил, что Запад должен сдать тест на силу воли, готовы ли цивилизованные страны и дальше поддерживать Украину в ничем не спровоцированной войне, которую начала россия.

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