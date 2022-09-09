Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он также отметил, что путин до последнего будет давить и потребовать от своего правительства, чтобы оно нанесло максимально возможный экономический ущерб странам Запада.

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"Вы видите, что поставки газа в Европу прекратились, все идет к тому, что россия объявит Западу энергетическую войну. Уже абсолютно открыто и откровенно об этом говорит и сам путин, говорит, что это "ответ" на санкции", — говорит Огрызко.

По его словам, следует добавить, что остановка поставок газа – это абсолютная дикость, ведь этот газ должен куда-то уходить, он не может просто быть под землей.

Газохранилища и газопроводы россии заполнены, что сейчас делает россия – просто начинает его сжигать. Иногда можно встретить данные о том, что ежедневно сжигается газа на 10 миллионов долларов,

– говорит бывший министр иностранных дел.

"Представьте себе уровень идиотизма, я извиняюсь, который сегодня господствует в москве. С другой стороны, ничего другого, кроме таких сжиганий, оккупанты и не могут делать", – добавляет Огрызко.

По его мнению, россияне идут ва-банк и делают все, чтобы поставить Запад на экономические колени. Но, как мы знаем, наши западные партнеры накопили около 80% нужного количества газа, чтобы пройти зиму.

Как объясняет Владимир Огрызко, к 1 ноября они могут еще накопить до 10% объемов газа. При решении правительств некоторых стран уменьшить потребление газа на 15% — это означает, что Запад переживет эту зиму.

"Конечно, это не будет так просто, но это будет последняя зима, когда путин может прибегать к шантажу", — резюмирует он.

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