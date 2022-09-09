Та навіть такі радикальні кроки не дадуть бажаного ефекту, а радше навпаки спрацюють проти росії. Таку думку в стрімі 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Опції зупинити війну просто не існує

Так само росіянин відкидає ідею, що на радбезі можуть обговорювати можливість зупинити війну. Мовляв, такої опції як "білий прапор" у владіміра путіна просто не існує.

Він розуміє, що "білий прапор" одночасно перетвориться в біле простирадло, яким його й накриють – уже в моргу. Він це чудово розуміє, тому такої опції не існує,

– наголосив Ігор Яковенко.

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Зворотній ефект від мобілізації

Так само, на думку Ігоря Яковенка, малоймовірною є опція про оголошення в росії війни Україні, за чим одразу слідуватиме масова мобілізація населення.

"Її ймовірність не дорівнює нулю, але дуже близька до нього. Чому? Тому що, коли зараз оголошувати війну й мобілізацію, це означає, що все, що було досі – це глупість і помилка", – заявив журналіст.

На його думку, такий крок від путіна буде фактичним визнанням власної помилки. При чому він сам загнав себе в таку ситуацію, адже в росії навіть у тюрми кидають людей, які говорять, що триває війна, а не "спецоперація".

Зрозуміло, що питання сумління й закону – не до них. Однак, після тюремних вироків ви тепер самі визнаєте, що це війна. То хто ж ви такі після цього?

– пояснив Ігор Яковенко.

Він переконаний, що це повинно проникати в народну свідомість навіть серед росіян. Мовляв, пропаганда може дуже багато, але вона не всесильна.

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росія – не Україна

Крім того, російський журналіст порівняв ситуацію у двох країнах, що воюють. Він відзначив, що Україна може озброїти необмежену кількість людей, адже триває війна за існування самої України.

"Що стосується росії – росіяни не хочуть воювати. Багато хто підтримує війну, аплодують, попиваючи пиво на дивані, але воювати хочуть одиниці. Адже ж незрозуміло навіть за що", – пояснив Яковенко.

За його словами, кожен диванний воїн у росії, який аплодує "перемозі 20 десантників над 400 українців врукопашку", все одно розуміє, що помирати російським військовим немає за що.