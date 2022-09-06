Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Загалом він проти того, щоб повістки роздавали у різних людних місцях. Адже служба в ЗСУ – це честь, а не покарання.

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Однак для людей, що порушують певні моральні принципи, можна зробити винятки. Утім, їх в жодному випадку не варто відправляти на передову, де потрібні високомотивовані бійці. Але для таких людей завжди можна знайти роботу в армії.

Ви ж розумієте, що на війні важливо мати можливість повернутися плечем і розуміти, що твій побратим тебе прикриє. Коли там потрапляють люди, які не готові, то можуть постраждати побратими, – зазначив Смірнов.

Добре, що життя повертається, але нічні клуби – це занадто

За його словами, чудово, що люди повертаються до Києва та в інші міста України, і життя потроху розгортається. Дуже важливо, щоб економіка продовжувала працювати. Багато військових це також розуміють.

Однак є певні речі, які краще не робити у під час війни. На його думку, не варто ходити у нічні клуби. Без цього цілком можна прожити.

Я сам молода людина і без цього цілком спокійно можна прожити. Тим паче, якщо це ще й порушує комендантську годину, то я не проти роздачі повісток у цьому випадку, –

зазначив Смірнов.

Він наголошує, що армія – величезна структура, де мобілізованого не обов'язково відправлять на передову. Тут завжди потрібні люди, які чергуватимуть на блокпостах, стоятимуть в караулі у військових частинах, завантажуватимуть фури з продовольством, охоронятимуть стратегічні об'єкти тощо.

"Якщо говорити про рейди в нічні клуби, то я не проти. Підтримую таку ініціативу. Але проти того, щоб таких людей відправляли на передову… Мені здається, це абсолютно нормально (давати повістки відвідувачам нічних клубів – 24 канал), бо вони, по перше, порушують певні моральні принципи, а по друге – порушують комендантську годину", – наголосив Смірнов.

Смірнов про вручення повісток відвідувачам нічних клубів: дивіться відео

Додамо, адвокат Юрій Мельник розповів 24 каналу, чи треба йти у військкомат, якщо людині не вручали повістку. Він чітко пояснив, за яких умов потрібно обов'язково туди прибути.