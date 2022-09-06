Це означає, що будь-який громадянин України може отримати повістку. Але важливо розуміти, яку саме, адже їх існує кілька видів.

До теми Призов в Україні: який термін служби проходять мобілізовані

Які існують типи повісток

Сьогодні є чотири види документів, які можна назвати загальним терміном "повістка".

Повістка, яка вручається для уточнення облікових даних

Такий вид повістки вручається для внесення відомостей до бази щодо особи військовозобов'язаного, зокрема його сімейного стану, інформації про працевлаштування, а також наявність дітей. У результаті такої перевірки можуть бути виявленні підстави для звільнення особи від служби в армії, наприклад, наявність дітей.

Також можуть бути встановленні підстави для відстрочки від призову на строкову військову службу. Наприклад, якщо у призовника виявлять захворювання, які унеможливлюють проходження військової служби.

Повістка для проходження медичного огляду

Цей вид повістки зобов'язує призовника пройти військово-лікарську комісію. До неї також додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. У ній має зазначатися, чи є призовник придатним до проходження строкової служби.

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Повістка-призов на строкову військову службу

У такій повістці вказано термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Крім того, вона містить перелік необхідних документів, які військовозобов'язаний має взяти з собою, зокрема: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також, обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Повістка на прибуття на призовну дільницю або мобілізаційне розпорядження

Це повістка, яка вручається військовозобов'язаним особам, які вже пройшли медичну комісію та були визнані придатними до проходження військової служби. Вона вручається під час оголошення мобілізації.

А також у мобілізаційному розпорядженні вказано про обов'язок особи з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Ухилянтів від військової служби карають

В Україні вже карають тих, хто ухиляється від мобілізації. За пів року повномасштабної війни та оголошення мобілізації суди ухвалили 66 вироків щодо тих, хто ухилявся від неї. Більшість із ухилянтів – на Закарпатті.

Там ухвалили 31 вирок (47% загальної кількості), а безумовним лідером серед судів з кількості ухвалених вироків є Мукачівський міськрайонний суд – 19.

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