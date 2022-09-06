Это означает, что любой гражданин Украины может получить повестку. Но важно понимать, какую именно, ведь существует несколько видов.
На тему Призыв в Украине: какой срок службы проходят мобилизованные
Какие Существуют типы повесток
Сегодня существуют четыре вида документов, которые можно назвать общим термином "повестка".
- Вручаемая повестка для уточнения учетных данных
Такой вид повестки вручается для внесения сведений в базу личности военнообязанного, в частности его семейного положения, информации о трудоустройстве, а также наличие детей. В результате такой проверки могут быть обнаружены основания для освобождения личности от службы в армии, например, наличие детей.
Также могут быть установлены основания отсрочки от призыва на срочную военную службу. Например, если у призывника обнаружат заболевания, исключающие возможность прохождения военной службы.
- Повестка для прохождения медицинского осмотра
Этот вид повестки обязывает призывника пройти военно-врачебную комиссию. К ней также прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. В ней должно указываться, является ли призывник пригодным к прохождению срочной службы.
Читайте также Кто может получить отсрочку от мобилизации и чего ждать тем, у кого истек ее срок
- Повестка-призыв на срочную военную службу
В такой повестке указан срок, в который нужно явиться на призывной участок. Кроме того, она содержит перечень необходимых документов, которые военнообязанный должен взять с собой, в частности: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).
- Повестка о прибытии на призывной участок или мобилизационное распоряжение
Это повестка, которая вручается военнообязанным лицам, уже прошедшим медицинскую комиссию и признанным годными к прохождению военной службы. Она вручается при объявлении мобилизации.
А также в мобилизационном распоряжении указано об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.
Уклоняющихся от военной службы наказывают
В Украине уже наказывают тех, кто уклоняется от мобилизации. За полгода полномасштабной войны и объявления мобилизации суды вынесли 66 приговоров в отношении тех, кто уклонялся от нее. Большинство из уклонистов – в Закарпатье.
Там вынесли 31 приговор (47% общего количества), а безусловным лидером среди судов по количеству вынесенных приговоров является Мукачевский горрайонный суд – 19.
Обратите внимание – Оккупанты в Мариуполе хотят провести мобилизацию: смотрите видео