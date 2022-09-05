Про це розповів адвокат Юрій Мельник, адже відповідальності за це в українському законодавстві не передбачено.
Увага Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок: пояснення юриста
Якщо вас не викликали до територіального центру комплектування жодним із належним способів (вручення повістки, наявність мобілізаційного розпорядження), то обов'язку з'явитися до центру комплектування ви не маєте,
– зазначив адвокат.
Інша справа, якщо повістка таки вручена, або ви внутрішньо переміщена особа чи просто переїхали на нове місце проживання. Адвокати перерахували умови, при яких ви таки порушуєте правила обліку і підлягаєте адміністративній відповідальності.
Коли потрібно до військомату:
- Якщо ви виїхали на нове місце проживання — ви маєте знятися з обліку та стати на новий облік протягом 7 днів.
- Якщо ви внутрішньо переміщена особа з окупованих територій, то маєте стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, чи знялися ви з обліку вдома: часто це просто неможливо через окупацію та бойові дії.
- Також ви маєте інформувати свій центр комплектування про зміни в житті: сімейний стан, роботу, навчання тощо.
Ухилянтів від військової служби карають
В Україні вже карають тих, хто ухиляється від мобілізації. За пів року повномасштабної війни та оголошення мобілізації суди ухвалили 66 вироків щодо тих, хто ухилявся від неї. Більшість із ухилянтів – на Закарпатті.
До теми – військовий стан та мобілізацію в Україні продовжено: дивитись відео