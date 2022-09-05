Про це розповів адвокат Юрій Мельник, адже відповідальності за це в українському законодавстві не передбачено.

Увага Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок: пояснення юриста

Якщо вас не викликали до територіального центру комплектування жодним із належним способів (вручення повістки, наявність мобілізаційного розпорядження), то обов'язку з'явитися до центру комплектування ви не маєте,

– зазначив адвокат.

Інша справа, якщо повістка таки вручена, або ви внутрішньо переміщена особа чи просто переїхали на нове місце проживання. Адвокати перерахували умови, при яких ви таки порушуєте правила обліку і підлягаєте адміністративній відповідальності.

Коли потрібно до військомату:

Якщо ви виїхали на нове місце проживання — ви маєте знятися з обліку та стати на новий облік протягом 7 днів.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа з окупованих територій, то маєте стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, чи знялися ви з обліку вдома: часто це просто неможливо через окупацію та бойові дії.

Також ви маєте інформувати свій центр комплектування про зміни в житті: сімейний стан, роботу, навчання тощо.

Зверніть увагу! Але якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку там немає підстав.

Ухилянтів від військової служби карають

В Україні вже карають тих, хто ухиляється від мобілізації. За пів року повномасштабної війни та оголошення мобілізації суди ухвалили 66 вироків щодо тих, хто ухилявся від неї. Більшість із ухилянтів – на Закарпатті.