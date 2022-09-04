Військовий облік жінок наразі такий же, що і чоловічий

Водночас фахівці наголошують, що військовий облік – це не мобілізація. Крім того, покарання за те, що жінка не стане на облік, теж немає. Юрист Міністерства оборони Володимир Смілка розповів про обмеження щодо жінок, які стануть на військовий облік.

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Юрист зауважує, що облік однаковий як жінок, так і чоловіків. А тому й обмеження такі ж. Передусім, це заборона виїзду за кордон.

Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, має з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік,

– сказав він.

Зверніть увагу! З 1 жовтня жінки певних професій почнуть ставати на військовий облік. Наразі це стосується сфер, споріднених з медичною діяльністю, журналістикою тощо.

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що не матимуть змоги покинути Україну лише ті жінки, які стали на військовий облік. В той же час, Маляр наголошує, що військовий облік для жінок зараз є винятково добровільним.

Тобто, виїжджати за кордон не можна лише тим жінкам, які добровільно стали на облік у військкоматі.

За словами заступниці, сьогодні у державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, ЗСУ потребують спеціалістів в галузях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

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