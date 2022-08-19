Ця тема спровокувала багато чуток, а українці не розуміють, як же все це працюватиме. Сайт 24 каналу розповідає все, що потрібно знати про мобілізацію, військовий облік та про те, чи зможуть жінки після 1 жовтня виїжджати за кордон.

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Хто повинен стати на облік з 1 жовтня

З 1 жовтня 2022 року починається процедура взяття на облік жінок в Україні.

В законі зазначено, що "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

Нагадаємо, що взяття на облік та мобілізація – це різні речі, тому не потрібно вважати, що восени жінок одразу відправлять на передову.

Існує перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

13 липня Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції оприлюднило розширений перелік спеціальностей. Поки він ще не затверджений, але це згодом може змінитися.

На облік потрібно буде ставати лише жінкам окремих спеціальностей / Фото ArmiaInform

Крім 14 спеціальностей, у розширений перелік додали такі спеціальності:

авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

залізничний транспорт;

пожежна безпека.

Як будуть визначати спеціальність

Щоб стати на облік, у військкомат потрібно брати документ про освіту, що буде підтверджувати вашу спеціалізацію, і трудову книжку, що буде підтверджувати досвід. Загалом, у законодавстві не вказано, як саме буде визначатися спеціальність: за місцем роботи чи за освітою, окрім того, поки не зрозуміло, що робити жінкам-ФОПам і чи зобов'язані вони ставати на облік.

До того ж у 2023 році жінок, які не стали на облік, але мали це зробити, зможуть штрафувати: йдеться про штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, тобто від 510 до 850 гривень. Але як будуть вираховувати тих жінок, які мають відповідну освіту чи працюють на відповідних посадах – досі невідомо.

Експерти сумніваються, що буде загальна мобілізація жінок / Фото Міністерства оборони України

Чи будуть винятки

Слід також звернути увагу, що жодних виключень (ставати на військовий облік чи не ставати) для жінок немає. Якщо жінка вагітна, або має малолітніх дітей, або працює, або є домогосподаркою, вона має стати на військовий облік, якщо має відповідну фахову приналежність.

Винятки для жінок будуть ті ж самі, що і для чоловіків.

Наприклад, мобілізувати жінку не зможуть, якщо у неї троє неповнолітніх дітей чи вона приглядає за дитиною з інвалідністю і т.д. Але ставати на облік доведеться у будь-якому випадку, якщо жінка має одну із вищезазначених спеціальностей.

Чи зможуть жінки виїжджати за кордон

Щодо цього питання досі точиться багато дискусій. Адже відповідно до законодавства, військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон. І закон не передбачає винятків для жінок.

Військовозобов'язаних жінок будуть випускати за кордон / Фото ArmiaInform

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy, пояснила, що військовозобов'язані під час воєнного стану можуть виїхати за кордон лише за певних умов, зокрема, до сімейних обставин, якщо вони виключені з військового обліку, проживають або навчаються за кордоном тощо.

Теоретично ця заборона має стосуватися як чоловіків, так і жінок, однак як це все буде працювати на практиці – вже питання часу. Проте, відповідно до роз'яснення заступниці міністра оборони України Анни Маляр, жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону жінками немає, і станом сьогодні такі обмеження не плануються,

– додала Монастирська.

Так, нещодавно в інтерв'ю 24 каналу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що ніякої заборони на виїзд для жінок не буде.

Є певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Чомусь розганяють інформацію, що це стосується або стосуватиметься жінок. Наразі таких обмежень немає і не стоїть питання, щоб їх створювати,

– зауважила Маляр.

Жінок на облік можуть брати за власним бажанням / Фото Shuttertock

Чи будуть брати жінок на облік за бажанням

14 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що жінок братимуть на військовий облік лише за власним бажанням.

Досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку,

– сказали у Генштабі.

Але це йде всупереч закону "Про військовий обов'язок і військову службу", а на військовий облік за власним бажанням жінок беруть і зараз. Тому це питання потребує додаткового уточнення від Генштабу та розробки необхідних правових документів.

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