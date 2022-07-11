Розповідаємо про те, що це за артилерійська установка, які у неї можливості та як вона допомогла звільнити українські території від армії росії.

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Що таке артилерійська гаубиця "Богдана"

2С22 "Богдана" – це українська колісна самохідна гаубиця. До того ж ця САУ стала першою в Україні, яку розробили під "натівський" калібр 155 міліметрів.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Мова про те, щоб перейти на калібр 155 міліметрів, який є стандартом для країн НАТО, в Україні велась давно. Але вперше публічна згадка про САУ "Богдана" з відповідним калібром з'явилася 14 липня 2018 року. І вже 24 серпня того ж року її продемонстрували на параді до Дня Незалежності України.

Поки що "Богдана" існує в одному екземплярі / Фото defence-ua

Повноцінні випробування гаубиці "Богдана" розпочалися у грудні 2019 року. А вже зараз САУ допомагає ЗСУ знищувати окупантів та звільняти українські землі.

Технічні характеристики гаубиці "Богдана"

Вага: 28 тонн

Обслуга: 5 осіб

Швидкість руху по трасі: 80 кілометрів на годину

Швидкість руку по пересіченій місцевості: 30 кілометрів на годину

Запас ходу по трасі: 800 кілометрів

Запас ходу по пересіченій місцевості: 300 кілометрів

Характеристики бойової частини:

Автомат заряджання на 6 снарядів

Швидкострільність: 4 – 6 пострілів на хвилину

Боєзапас: контейнери на 20 снарядів

Максимальна дальність стрільби осколково-фугасними снарядами: 40 – 42 кілометрів

Максимальна дальність стрільби активно-реактивними снарядами: 45 – 50 кілометрів

Гаубиця 10 днів нищила ворогів на острові Зміїний / Фото Міноборони

Розробник гаубиці – Краматорський завод важкого верстатобудування. САУ побудована на шасі КрАЗ зі спареною броньованою кабіною, розрахованою на екіпаж з п'яти осіб. Там є автоматизована система наведення на контролерах виробництва Siemens і система автоматичної подачі на 6 боєприпасів. Управління зарядкою, наводкою і стрільбою може проводитися як з кабіни, так і зовні, бо в задній частині САУ встановлено другий пункт управління.

Як працює САУ "Богдана": дивіться відео

Як артилерійська установка допомогла у війні з росією

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну дослідний зразок САУ вивезли у тил, а потім передали українським військовим.

30 червня 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив на тому, що українська самохідна гаубиця "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний від російських окупантів.

Відомо, що українська САУ працювала по ворожих об'єктах на острові протягом попередніх 10 днів разом з артилерією, переданою західними партнерами. Пострілом з "Богдани" було, зокрема, знищено ЗРГК "Панцир". А коригував вогонь української артилерії багатоцільовий БПЛА Bayraktar TB2.

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