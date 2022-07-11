Рассказываем о том, что это за артиллерийская установка, какие у нее возможности и как она помогла освободить украинские территории от армии россии.
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Что такое артиллерийская гаубица "Богдана"
2С22 "Богдана" – это украинская колесная самоходная гаубица. К тому же эта САУ стала первой в Украине, разработанной под "натовский" калибр 155 миллиметров.
Речь о том, чтобы перейти на калибр 155 миллиметров, который является стандартом для стран НАТО, в Украине велась давно. Но впервые публичное упоминание о САУ "Богдана" с соответствующим калибром появилось 14 июля 2018 года. И уже 24 августа того же года она была продемонстрирована на параде ко Дню Независимости Украины.
Пока "Богдана" существует в одном экземпляре / Фото defence-ua
Полноценные испытания гаубицы "Богдана" начались в декабре 2019 года. А уже сейчас САУ помогает ВСУ уничтожать оккупантов и освобождать украинские земли.
Технические характеристики гаубицы "Богдана"
- Вес: 28 тонн
- Обслуживание: 5 человек
- Скорость движения по трассе: 80 километров в час
- Скорость движения по пересеченной местности: 30 километров в час
- Запас хода по трассе: 800 км
- Запас хода по пересеченной местности: 300 км
Характеристики боевой части:
- Автомат зарядки на 6 снарядов
- Быстрострельность: 4 – 6 выстрелов в минуту
- Боезапас: контейнеры на 20 снарядов
- Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами: 40 – 42 км
- Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами: 45 – 50 км
Гаубица 10 дней уничтожала врагов на острове Змеиный / Фото Минобороны
Разработчик гаубицы – Краматорский завод тяжелого станкостроения. САУ построена на шасси КрАЗ со спаренной бронированной кабиной, рассчитанной на экипаж из пяти человек. Там есть автоматизированная система наведения на контроллерах производства Siemens и система автоматической подачи на 6 боеприпасов. Управление зарядкой, наводкой и стрельбой может производиться как из кабины, так и снаружи, так как в задней части САУ установлен второй пункт управления.
Как работает САУ "Богдана": смотрите видео
Как артиллерийская установка помогла в войне с россией
Во время полномасштабного вторжения россии в Украину опытный образец САУ был вывезен в тыл, а затем передан украинским военным.
Известно, что украинская САУ работала по враждебным объектам на острове в течение 10 дней вместе с артиллерией, переданной западными партнерами. Выстрелом из "Богданы" был, в частности, уничтожен ЗРГК "Панцирь". А корректировал огонь украинской артиллерии многоцелевой БПЛА Bayraktar TB2.
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