Рассказываем о том, что это за артиллерийская установка, какие у нее возможности и как она помогла освободить украинские территории от армии россии.

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Что такое артиллерийская гаубица "Богдана"

2С22 "Богдана" – это украинская колесная самоходная гаубица. К тому же эта САУ стала первой в Украине, разработанной под "натовский" калибр 155 миллиметров.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Речь о том, чтобы перейти на калибр 155 миллиметров, который является стандартом для стран НАТО, в Украине велась давно. Но впервые публичное упоминание о САУ "Богдана" с соответствующим калибром появилось 14 июля 2018 года. И уже 24 августа того же года она была продемонстрирована на параде ко Дню Независимости Украины.

Пока "Богдана" существует в одном экземпляре / Фото defence-ua

Полноценные испытания гаубицы "Богдана" начались в декабре 2019 года. А уже сейчас САУ помогает ВСУ уничтожать оккупантов и освобождать украинские земли.

Технические характеристики гаубицы "Богдана"

Вес: 28 тонн

Обслуживание: 5 человек

Скорость движения по трассе: 80 километров в час

Скорость движения по пересеченной местности: 30 километров в час

Запас хода по трассе: 800 км

Запас хода по пересеченной местности: 300 км

Характеристики боевой части:

Автомат зарядки на 6 снарядов

Быстрострельность: 4 – 6 выстрелов в минуту

Боезапас: контейнеры на 20 снарядов

Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами: 40 – 42 км

Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами: 45 – 50 км

Гаубица 10 дней уничтожала врагов на острове Змеиный / Фото Минобороны

Разработчик гаубицы – Краматорский завод тяжелого станкостроения. САУ построена на шасси КрАЗ со спаренной бронированной кабиной, рассчитанной на экипаж из пяти человек. Там есть автоматизированная система наведения на контроллерах производства Siemens и система автоматической подачи на 6 боеприпасов. Управление зарядкой, наводкой и стрельбой может производиться как из кабины, так и снаружи, так как в задней части САУ установлен второй пункт управления.

Как работает САУ "Богдана": смотрите видео

Как артиллерийская установка помогла в войне с россией

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину опытный образец САУ был вывезен в тыл, а затем передан украинским военным.

30 июня 2022 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинская самоходная гаубица "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный от российских оккупантов.

Известно, что украинская САУ работала по враждебным объектам на острове в течение 10 дней вместе с артиллерией, переданной западными партнерами. Выстрелом из "Богданы" был, в частности, уничтожен ЗРГК "Панцирь". А корректировал огонь украинской артиллерии многоцелевой БПЛА Bayraktar TB2.

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