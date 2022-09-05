Об этом рассказал адвокат Юрий Мельник, ведь ответственность за это в украинском законодательстве не предусмотрена.

Какие ограничения действуют для военнообязанных женщин: объяснение юриста

Если вас не вызывали в территориальный центр комплектования ни одним из надлежащих способов (вручение повестки, наличие мобилизационного распоряжения), то обязанности явиться в центр комплектования вы не имеете,

– отметил адвокат.

Другое дело, если повестка вручена, или вы внутренне перемещенное лицо или просто переехали на новое место жительства. Адвокаты перечислили условия, при которых вы нарушаете правила учета и подлежите административной ответственности.

Когда нужно в военкомат:

Если вы выехали на новое место жительства, вы должны сняться с учета и стать на новый учет в течение 7 дней.

Если вы внутренне перемещенное лицо с оккупированных территорий, то должны стать на военный учет по новому месту жительства независимо от того, снялись ли вы с учета дома: часто это просто невозможно из-за оккупации и боевых действий.

Также вы должны информировать свой центр комплектования об изменениях в жизни: семейном положении, работе, обучении и т.д.

Обратите внимание! Но если вы не ВПЛ, а только проездом в определенном населенном пункте, то привлечь вас к ответственности за нарушение правил военного учета нет оснований.

Уклоняющихся от военной службы наказывают

В Украине уже наказывают уклоняющихся от мобилизации. За полгода полномасштабной войны и объявления мобилизации суды вынесли 66 приговоров в отношении тех, кто уклонялся от нее. Большинство из уклонистов – в Закарпатье.