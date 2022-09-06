Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. В общем, он против того, чтобы повестки раздавали в разных людных местах. Ведь служба в ВСУ – это честь, а не наказание.

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Однако для людей, нарушающих определенные моральные принципы, можно сделать исключения. Впрочем, их ни в коем случае не следует отправлять на передовую, где нужны высокомотивированные бойцы. Но для людей всегда можно найти работу в армии.

Вы же понимаете, что на войне важно иметь возможность повернуться плечом и понимать, что твой собрат тебя прикроет. Когда туда попадают люди, которые не готовы, могут пострадать собратья, – отметил Смирнов.

Хорошо, что жизнь возвращается, но ночные клубы – это слишком

По его словам, прекрасно, что люди возвращаются в Киев и другие города Украины, и жизнь понемногу разворачивается. Очень важно, чтобы экономика продолжала работать. Многие военные это тоже понимают.

Однако есть определенные вещи, которые лучше не делать во время войны. По его мнению, не стоит ходить в ночные клубы. Без этого вполне можно прожить.

Я сам молодой человек, и без этого вполне спокойно можно прожить. Тем более, если это еще и нарушает комендантский час, то я не против раздачи повесток в этом случае,

– отметил Смирнов.

Он отмечает, что армия – огромная структура, где мобилизованного не обязательно отправят на передовую. Здесь всегда нужны люди, которые будут дежурить на блокпостах, стоять в карауле в воинских частях, загружать фуры с продовольствием, охранять стратегические объекты и т.д.

"Если говорить о рейдах в ночные клубы, то я не против. Поддерживаю такую инициативу. Но против того, чтобы таких людей отправляли на передовую… Мне кажется, это абсолютно нормально (давать повестки посетителям ночных клубов – 24 канал), потому что они, во-первых, нарушают определенные моральные принципы, а во-вторых – нарушают комендантский час", – подчеркнул Смирнов.

Смирнов о вручении повесток посетителям ночных клубов: смотрите видео

Добавим, адвокат Юрий Мельник рассказал 24 каналу, нужно ли идти в военкомат, если человеку не вручали повестку. Он четко объяснил, в каких условиях нужно обязательно туда прибыть.