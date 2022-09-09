На один з нещодавніх ефірів він прийшов з погано прихованими синцями на обличчі. Стан кремлівського пропагандиста в ефірі 24 каналу прокоментував російський опозиційний журналіст Іван Яковина.

Варто знати У цьому і полягав задум інформаційної тиші, – Гуменюк про "виправдання" та пропаганду росії

У російської пропаганди справжня криза жанру

Журналіст переконаний, що соловйова хтось дуже сильно побив. Мовляв, синці на його обличчі схожі саме на сліди побоїв.

Він був увесь у саднах, поцарапаний – був схожий на побитого собаку. Тому його особисто вже хтось там денацифікував,

– заявив Іван Яковина.

За його словами, вже через це у владіміра соловйова дуже поганий настрій, а писати про поразки на Харківському напрямку йому тим паче нічого.

"Я зараз так бачу, що у всієї російської пропаганди справжня криза жанру. Вони випускають в ефір старі ролики – ще з весни чи навіть зими – показують, як добре було тоді. Бо про зараз їм сказати нічого", – переконаний журналіст.

Іван Яковина про проблеми російської пропаганди: дивіться відео

Денацифікація соловйова

Іван Яковенко пропонує вважати таку екстравагантну появу соловйова в ефірі його денацифікацією. Щонайменше – першим раундом денацифікації.

Я думаю, що він десь щось не те сказав, то й у відповідь його побили. У росії зараз майже всі питання "вирішуються" за допомогою насилля. Коли людина закликає до насилля всіх довкола, він має бути готовим до того, що рано чи пізно насилля застосують і до нього,

– резюмував російський журналіст.

Побитий соловйов