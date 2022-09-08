Буцімто на Херсонщині був "обманний" удар, аби росіяни зосередили сили на правому березі, потім ми переб'ємо мости, і вони не зможуть ані відійти, ані налагодити постачання. А насправді "головний" удар запланований на Харківщині. Такі настрої росіян чітко демонструють: інформаційна тиша, яку витримувала Україна, спрацювала правильно. Про це 24 каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

До теми На Півдні спекотно, наш вогневий контроль випалює окупантів з наших територій, – Гуменюк

Саме в цьому і полягав задум інформаційної тиші, коли ми надали простір для трошки хворої пропагандистської фантазії. Для того, щоб вони, не маючи опорних даних почали вишукувати елементи виправдання собі, своїм діям і своїм провалам,

– наголосила вона.

Ми сильнішаємо, вони – губляться

Командуванню закидають, що цей інформаційний голод є неправильною комунікацією. Гуменюк наголошує: він створює дієтичний ефект, коли ми стрункішаємо і сильнішаємо, а ворогу здається, що ми чахнемо. "Саме тому ця інформаційна тиша триває, ми витримуємо момент, поки вони розгубляться повністю, навіть на пропагандистському рівні", – додала вона.

Україна поверне Херсон

У західній пресі з'являється все більше прогнозів щодо розвитку подій на Півдні та звільнення Херсона. Так, французький генерал Домінік Трінкван зауважує, що Україна може звільнити Херсон до зими. CNN пише, що ЗСУ мають намір деокупувати Херсонщину кінця року. Екскомандувач військами США у Європі наголосив: Україні потрібно розвивати успіх на Півдні, усі "козирі" у наших руках, вигнати окупантів можна до кінця року.

Я завжди закликаю: не прив'язуватися до календарів, а почути головний меседж в усіх цих повідомленнях: Україна хоче повернути Херсон. А те, що вона хоче, вона зробить,

– запевняє Гуменюк.

ЗСУ тримає окупантів під вогневим контролем

У мережі з'явилося відео обстрілу росіян під час спроби переправитися через Дніпро. Окупант розповідав про наміри перетнути річку, але не вимкнув камеру в момент удару ЗСУ. Опубліковані кадри демонструють шалену поразку та нищівні втрати росіян.

"Наразі це чергове підтвердження ефекту нашого вогневого контролю, який усі хотіли побачити. Ми не планували зробити таке шоу, але життя скорегувало. Це не шоу, а демонстрація хроніки. І вона найкрасномовніше свідчить про те, в якому стані наразі ворог. Це переконливий контент, щоб побачити їхні перспективи", – сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

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