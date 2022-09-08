Как будто в Херсонской области был "обманный" удар, чтобы россияне сосредоточили силы на правом берегу, потом мы перебьем мосты, и они не смогут ни отойти, ни наладить поставки. А на самом деле "главный" удар намечен в Харьковской области. Такие настроения россиян ясно демонстрируют: информационная тишина, которую выдерживала Украина, сработала правильно. Об этом 24 каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Именно в этом и заключался замысел информационной тишины, когда мы предоставили простор для немного больной пропагандистской фантазии. Для того чтобы они, не имея опорных данных, начали изыскивать элементы оправдания себе, своим действиям и своим провалам,

– подчеркнула она.

Мы сильнее, они – теряются

Командование упрекают, что этот информационный голод является неправильной коммуникацией. Гуменюк отмечает: он создает диетический эффект, когда мы стройнеем и становимся сильнее, а врагу кажется, что мы чахнем. "Именно поэтому эта информационная тишина продолжается, мы выдерживаем момент, пока они теряются полностью, даже на пропагандистском уровне", – добавила она.

Украина вернет Херсон

В западной прессе появляется все больше прогнозов развития событий на Юге и освобождения Херсона. Так, французский генерал Доминик Тринкван отмечает, что Украина может освободить Херсон до зимы. CNN пишет, что ВСУ намерены деоккупировать Херсонскую область до конца года. Экс-командующий войсками США в Европе отметил: Украине нужно развивать успех на Юге, все "козыри" в наших руках, выгнать оккупантов можно до конца года.

Я всегда призываю: не привязываться к календарям, а услышать главный месседж во всех этих сообщениях: Украина хочет вернуть Херсон. А то, что она хочет, она сделает,

– уверяет Гуменюк.

ВСУ держит оккупантов под огневым контролем

В сети появилось видео обстрела россиян при попытке переправиться через Днепр. Оккупант рассказывал о намерениях пересечь реку, но не выключил камеру в момент удара ВСУ. Опубликованные кадры демонстрируют безумное поражение и сокрушительные потери россиян.

"Пока это очередное подтверждение эффекта нашего огневого контроля, который все хотели увидеть. Мы не планировали сделать такое шоу, но жизнь скорректировала. Это не шоу, а демонстрация хроники. И она красноречивее всего свидетельствует о том, в каком состоянии враг. Это убедительный контент, чтобы увидеть их перспективы", – сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг".

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