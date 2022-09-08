Про це 24 каналу розповіла голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, ситуація на Півдні залишається досить напруженою, насамперед для російських загарбників.

Важливо Українські війська мають на меті повернути Херсон до кінця року, – ЗМІ

ЗСУ там не дають розслабитися окупантам.

Попри те, що погода мінлива і відчувається подих осені, на лінії зіткнення досить спекотно. Спекотно там саме ворогу. Нам вогневий контроль їх не зігріває, а випалює з цієї території,

– наголосила Гуменюк.

ЗСУ продовжують позиційні бої, покращують своє положення і погіршують логістику та управлінську діяльність ворогів.

"Це нервує та знесилює росіян. Саме така ситуація нам і потрібна для подальших кроків", – додала речниця ОК "Південь".

Як ЗСУ заважають ворогу підтягувати сили на Півдні

Попри активні обстріли з боку ЗСУ, окупанти на Херсонщині вперто продовжують налагоджувати альтернативні способи переправи через Дніпро. 7 вересня українські військові завдали потужного удару у той час, коли ворог намагався налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані.

У результаті знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту.

Це дуже результативне влучання, коли накопичена техніка, зібрана для переправи або у процесі переправляння, потрапляє під наш вогневий контроль,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, для ЗСУ дуже зручно, коли ворог збирає усі свої сили в одному місці.

"Такі влучання для нас – це найкращий показник, що підтягування сил та засобів ворога обмежене", – наголосила речниця ОК "Південь".

Ситуація на Півдні України: коротко

Про те, що ЗСУ мають успіхи на Півдні України, говорять вже не лише міжнародні експерти й наш Генштаб, а й самі росіяни. Інформацію про успіхи ЗСУ на Півдні підтвердили російські джерела та навіть міноборони держави-агресорки. Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що це трапилося випадково.

У Пентагоні наголосили, що українська армія на Півдні має "повільний, але значущий прогрес".

Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес зазначив, що українські захисники перед початком контрнаступу на Херсонщині знищили безліч баз та переправ окупантів. Генштаб ЗСУ спрацював надзвичайно професійно.

Також зверніть увагу – Воїн просто в ефірі показав трофейну зброю: дивіться відео