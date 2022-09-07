Наші захисники тримають вогневий контроль над позиціями загарбників. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали у районах зосередження живої сили, озброєння, військової техніки та пунктів управління ворога.

До теми За добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів: свіжі втрати ворога станом на 7 вересня

При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль мосту через Каховську ГЕС не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи,

– повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Втрати ворога

30 російських військових;

2 бойові машини піхоти;

ударний гелікоптер К-52;

1 склад боєприпасів.

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