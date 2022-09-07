Наші захисники тримають вогневий контроль над позиціями загарбників. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали у районах зосередження живої сили, озброєння, військової техніки та пунктів управління ворога.
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При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль мосту через Каховську ГЕС не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи,
– повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
Втрати ворога
- 30 російських військових;
- 2 бойові машини піхоти;
- ударний гелікоптер К-52;
- 1 склад боєприпасів.
Ситуація на Півдні: останні новини
- 29 серпня ЗСУ перейшли в наступ на Херсонщині. За словами речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, українським військовим вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.
- Військовий експерт Олександр Мусієнко запевнив, що на Півдні України в ЗСУ все йде за планом. Українці перехоплюють ініціативу, звільняють населені пункти та намагаються повторити той сценарій, що був на Півночі нашої держави весною.
- Загарбники намагаються утримати займані рубежі, тому завдають авіаційних ударів у напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного. Також росіяни продовжують обстрілювати з важкої артилерії Нікопольський район. Однак за це загарбники швидко отримали відповідь від ЗСУ. Наші зенітно-ракетні підрозділи "достроково приземлили" ворожий штурмовик Су-25.
- Українські військові звільнили село Високопілля Херсонської області. Місцеві жителі зворушливо зустріли захисників.
- Над звільненим селищем українці збили 2 безпілотники. У ніч з 4 на 5 вересня окупанти хотіли атакувати Високопілля і запускали БпЛА в розвідку.
- ППО росії вже не здатна протидіяти ураженням. Окупанти використовують забраковану зброю.
- На думку екскомандувача військами США в Європі Бена Ходжеса, ЗСУ мають великі перспективи на Півдні, адже росіяни вже виснажені, а їхня логістика не витримує. "Я відчуваю, що Україна може досягти значних успіхів у найближчі тижні", – сказав він.
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