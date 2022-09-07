Наши защитники держат огневой контроль над позициями захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали в районах сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники и пунктов управления неприятеля.

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При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль моста через Каховскую ГЭС не позволяет врагу провести ремонтные работы,

– сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Потери врага

30 российских военных;

2 боевые машины пехоты;

ударный вертолет К-52;

1 склад боеприпасов.

Ситуация на Юге: последние новости

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