У мережі оприлюднили відео, датоване 4 вересня. Бійці ЗСУ йдуть вулицями селища, оголошуючи, що Високопілля Херсонської області – вільне.

Важливо Буча №2, – херсонський активіст розповів про вбивства людей у Високопіллі

Місцеві жителі їдуть назустріч захисникам, промовляючи "Слава Україні". Вони дякують військовим.

ЗСУ зустріли у Високопіллі, дивіться відео:

Що відомо про звільнення Високопілля

ЗСУ підійняли український стяг над Високопіллям 4 вересня. Прапор здійнявся над лікарнею на вулиці Гагаріна. Також бійцям дісталась трофейна техніка від ворога.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповідав, що там були оперативні запаси щонайменше 2 батальйонно-тактичних груп 11 російської десантної бригади. У Високопіллі вони створили опорний пункт.

Близько 4 тисячі високопільців виїхали з селища, що було в окупації. Там залишилися менше ніж тисяча місцевих мешканців.

Зауважимо, що звільнення далось непросто. Це прифронтове селище, яке постійно обстрілювалось російськими окупантами. Там йшли важкі бої, однак ЗСУ справились.

Під час окупації Високопілля загарбники та їхні поплічники вчиняли масові репресії із вбивствами та катуваннями. Селище навіть називають "другою Бучею". Росіяни шукали "диверсантів" та українських активістів, хапали жінок та грабували все, що могли вивезти.

Детальніше – ЗСУ звільнили Високопілля: відео