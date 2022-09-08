І як тільки окупанти поновлюють рух мостами, наш контроль посилюється. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.
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Як українські захисники контролюють усі мости
За словами Гуменюк, вогневий контроль – це дуже делікатна робота артилерії, коли коригуються плани ворога без руйнувань інфраструктури. Наші військові продовжують припиняти спроби налагодження альтернативних способів переправлення.
Російські загарбники намагаються будь-якими шляхами нас перехитрити на баржах, змінюючи маршрути, але вони забуваються, що вони окупанти, а ми на своїй землі. Ми розуміємо, звідки вони можуть спробувати знов переправлятися,
– наголосила Гуменюк.
На Півдні українські захисники вдарили по ворожих переправах
Окупанти втратили переправи біля двох населених пунктів на Херсонщині. Наразі вони під вогневим контролем українських захисників. Про це 6 вересня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що за останню ніч по ворогу вдарили 150 разів.
"Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами виконали понад 150 вогневих завдань з ураженням живої сили, озброєння та техніки, 2-ох переправ в районах Дар'ївки та Голої Пристані", – заявили в угрупованні.
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