Про це 6 вересня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що за останню ніч по ворогу вдарили 150 разів.

До теми Це поворотна цифра для них, – ексспівробітник СБУ про втрати росії в 50 тисяч

"Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами виконали понад 150 вогневих завдань з ураженням живої сили, озброєння та техніки, 2-ох переправ в районах Дар'ївки та Голої Пристані", – написали в угрупованні

Загалом за попередню добу на Півдні ворог втратив 35 одиниць живої сили та 4 бойових машини піхоти.

Втрати окупантів

Українські військові, станом на 6 вересня, ліквідували понад 50 тисяч російських вбивць. На початок повномасштабного вторгнення окупанти налічували 850 тисяч регулярних військових. Це був п'ятий показник з усіх країн.

Проте втрати росіян, попри 50 тисяч вбитих, є набагато більшими, оскільки невідома кількість поранених.

Втрати загарбників у війні проти України / Інфографіка 24 каналу

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