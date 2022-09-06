Об этом 6 сентября сообщили в оперативном командовании "Юг". За последнюю ночь по врагу ударили 150 раз.

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"В течение ночи ракетно-артиллерийские подразделениями выполнили более 150 огневых задач с поражением живой силы, вооружения и техники, 2-х переправ в районах Дарьевки и Голой Пристани", – написали в группировке

Всего за предыдущие сутки на Юге враг потерял 35 единиц живой силы и 4 боевых машины пехоты.

Потери оккупантов

Украинские военные по состоянию на 6 сентября ликвидировали более 50 тысяч российских убийц. К началу полномасштабного вторжения оккупанты насчитывали 850 тысяч регулярных военных. Это был пятый показатель из всех стран.

Однако потери россиян, несмотря на 50 тысяч убитых, намного больше, поскольку неизвестно количество раненых.

Потери захватчиков в войне против Украины / Инфографика 24 канала

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