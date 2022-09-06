Итак, можно поздравить россиян с новым достижением. Такое мнение 24 каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Вам будет интересно В Украине "уничтожены" армии 9 стран НАТО: что означают 50 тысяч потерь россии в сравнении

Переломная цифра для оккупантов

Это для них поворотная цифра,

– отметил Ступак.

Несколько недель назад оккупанты начали "раскачивать" новую историю со скрытой мобилизацией, а также заявили о наборе 137 тысяч новых военных до 1 января 2023 года.

Эксперт также рассказал, что сейчас проводится совещание "путин – шойгу – герасимов". По его мнению, тема потерь как военной техники и оружия, так и личного состава существенно на нем обсуждается.

Мы видим, что у россии проблемы со снарядами и с мотивацией (военных – 24 канал) воевать в Украине. Кроме того, они пытаются закупить технику у Северной Кореи, то есть с техникой тоже полная "лажа",

– отметил Ступак.

Ступак прокомментировал потери оккупантов: смотрите видео

Больше о юбилейных потерях россиян

В Генштабе ВСУ 6 сентября порадовали украинцев актуальной статистикой потерь врага. За более чем 6 месяцев с начала полномасштабного вторжения наши бойцы уничтожили 50 150 оккупантов. Впрочем, захватчики теряют и немало военной техники, в частности:

танков – 2 077 единиц (+9 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 4 484 единицы (+25);

артиллерийских систем – 1 179 единиц (+22);

РСЗО – 296 единиц (+2);

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 207 единиц (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 876 единиц (+9);

крылатых ракет – 209 единиц (+4);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 305 единиц (+19);

специальной техники – 109 единиц (+2).

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Донецком направлении. Отметим, что в ближайшее время там действительно будет довольно неспокойно. А все потому, что оккупанты получили от путина задание любой ценой выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.