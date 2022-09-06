Итак, можно поздравить россиян с новым достижением. Такое мнение 24 каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Переломная цифра для оккупантов
Это для них поворотная цифра,
– отметил Ступак.
Несколько недель назад оккупанты начали "раскачивать" новую историю со скрытой мобилизацией, а также заявили о наборе 137 тысяч новых военных до 1 января 2023 года.
Эксперт также рассказал, что сейчас проводится совещание "путин – шойгу – герасимов". По его мнению, тема потерь как военной техники и оружия, так и личного состава существенно на нем обсуждается.
Мы видим, что у россии проблемы со снарядами и с мотивацией (военных – 24 канал) воевать в Украине. Кроме того, они пытаются закупить технику у Северной Кореи, то есть с техникой тоже полная "лажа",
– отметил Ступак.
Ступак прокомментировал потери оккупантов: смотрите видео
Больше о юбилейных потерях россиян
В Генштабе ВСУ 6 сентября порадовали украинцев актуальной статистикой потерь врага. За более чем 6 месяцев с начала полномасштабного вторжения наши бойцы уничтожили 50 150 оккупантов. Впрочем, захватчики теряют и немало военной техники, в частности:
- танков – 2 077 единиц (+9 за прошедшие сутки);
- боевых бронированных машин – 4 484 единицы (+25);
- артиллерийских систем – 1 179 единиц (+22);
- РСЗО – 296 единиц (+2);
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 236 единиц;
- вертолетов – 207 единиц (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 876 единиц (+9);
- крылатых ракет – 209 единиц (+4);
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 305 единиц (+19);
- специальной техники – 109 единиц (+2).
В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Донецком направлении. Отметим, что в ближайшее время там действительно будет довольно неспокойно. А все потому, что оккупанты получили от путина задание любой ценой выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.