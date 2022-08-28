Очевидно, что путин не может официально объявить мобилизацию, ведь у общества это вызовет вполне логичный вопрос: "Если мы полгода всех побеждали и уничтожили три украинских армии, то почему сейчас происходит мобилизация?". Об этом 24 каналу сказал Денис Попович.

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Зачем путину увеличение армии

По словам Поповича, увеличение армии должно закрыть два вопроса:

восполнить потери, которые росармия понесла в Украине;

подготовить определенный резерв, чтобы потом его бросить в дальнейшие бои против украинской армии.

Почему на 2023 год

Однако, чтобы собрать такое количество личного состава, по мнению военного эксперта, нужно не менее полугода. Так, только весной они смогут на что-то рассчитывать.

Их нужно собрать, уладить, научить, подобрать офицеров, что-то сформировать. Это дело не на одну неделю и не на один месяц. А дальше зима – трудный сезон для ведения определенных наступательных действий. Чтобы более широко подготовить, я думаю, есть прицел на весну,

– сказал он.

Попович подчеркнул, что в российскойй армии очень большая нехватка офицеров. Об этом свидетельствует проблема с комплектованием 3 армейского корпуса для отправки в Украину. Так, были довольно разные цифры по группировке: начинали с 80 тысяч, остановились на 15 тысячах, а сейчас – около 10 тысяч. Это количество перебрасывают на территорию Украины.

Если у них были проблемы с 15 тысячами, представьте, какие могут быть проблемы со 137 тысячами. Они будут кратно увеличены. Несомненно, им нужно время, чтобы все это реализовать,

– заметил военный эксперт.

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