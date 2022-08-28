Очевидно, що путін не може офіційно оголосити мобілізацію, адже у суспільства це викличе цілком логічне запитання: "Якщо ми пів року усіх перемагали та знищили три українські армії, то чому зараз відбувається мобілізація?". Про це 24 каналу сказав Денис Попович.

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Навіщо путіну збільшення армії

За словами Поповича, збільшення армії має закрити два питання:

поповнити втрати, яких росармія зазнала в Україні;

підготувати певний резерв, щоб потім його вкинути у подальші бої проти української армії.

Чому на 2023 рік

Однак, щоб зібрати таку кількість особового складу, на думку військового експерта, потрібно не менше ніж пів року. Так, лише навесні вони зможуть на щось розраховувати.

Їх треба зібрати, злагодити, навчити, підібрати офіцерів, щось сформувати. Це справа не на один тиждень, і не на один місяць. А далі зима – важкий сезон для ведення певних наступальних дій. Щоб більш широко підготувати, я думаю, там є приціл на весну,

– сказав він.

Попович наголосив, що в російській армії дуже велика нестача офіцерів. Про це свідчить проблеми з комплектуванням 3 армійського корпусу для відправлення в Україну. Так, були доволі різні цифри щодо угрупування: починали з 80 тисяч, зупинилися на 15 тисячах, а зараз – близько 10 тисяч. Цю кількість наразі перекидають на територію України.

Якщо у них були проб з 15 тисячами, уявіть, які можуть бути проблеми зі 137 тисячами. Вони будуть кратно збільшені. Поза сумнівом, їм потрібен час, щоб усе це зреалізувати,

– зауважив військовий експерт.

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