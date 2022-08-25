Не оголошуючи війну Україні й загальну мобілізацію, путінський режим матиме низку геополітичних переваг. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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Мобілізація продукуватиме ризики

Експерт зазначив, що мобілізацію росія може оголосити лише у ситуації, коли країна перебуватиме у стані війни. Водночас він сумнівається, що росіяни сприймуть таку ідею з ентузіазмом.

Це буде велика кількість потенційних дезертирів, яким дадуть зброю і які можуть влаштовувати бунти. Це буде великою проблемою в самій росії. У цьому випадку винним буде той, хто оголосив війну і мобілізацію. У кремлі побоюються хаотизації соціальної ситуації,

– пояснив Коваленко.

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На думку оглядача, безпосередня залученість до цих процесів президента росії суттєво вплине на підтримку режиму пересічними росіянами.

"Навіть якщо вони оголосять війну, тоді саме путін має оголошувати мобілізацію. Але ми бачимо, як проходить прихована мобілізація з добровольців. Вона загальмована і фактично не компенсує їхніх втрат в зоні бойових дій", – додав аналітик.

З його слів, попри те, що кремль збільшив одноразові виплати всім охочим підписувати контракт з армією росії до 300 тисяч рублів, охочих все одно не так багато воювати проти України. Також він сумнівається, що ситуація хоч якось зміниться, коли путін оголосить масштабну мобілізацію, щоб примусити росіян воювати.

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путінська геополітика

Експерт зауважив, що після оголошення війни Україні у росії виникнуть проблеми в ООН, що вкрай важливо для москви сьогодні.

росію позбавляють права голосу в Радбезі ООН, також її можуть взагалі позбавити права голосу в ООН. Тобто вона втрачає серйозний майданчик, через який на найвищому рівні продовжує ретранслювати свої фейкові наративи. Це їй не вигідно,

– розповів оглядач.

На його думку, кремлю дуже потрібен цей майданчик, позаяк він показує статус країни у світі й там він може застосувати право вето щодо різних рішень.

"Тому вони не оголошують війну через геополітичні переваги, які мають досі", – резюмував Коваленко.

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