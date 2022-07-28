Наступна мета – так звані "референдуми" на окупованих територіях. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Після проведення псевдореферендумів загарбники мають намір оголосити ці території російськими. Це потрібно для того, аби продемонструвати громадянам росії бодай якусь "перемогу" в Україні. За словами Денисенка, за таких умов путін зможе оголосити повну мобілізацію.

"Він її дуже боїться, адже розуміє, що люди не готові мобілізуватися. Ба більше, прихильників продовження війни серед молоді дуже небагато, а йти воювати хоче взагалі мінімум", – пояснив Денисенко.

путін потребує перемовин

Насправді кремлівському диктатору вкрай потрібні переговори. До них світ закликають його представники – лавров, слуцький, ушаков. Мовляв, потрібно сідати за стіл перемовин, розпочинати переговорний процес, росію треба слухати і таке інше.

путін просить про переговори. і просить дуже настирливо,

– наголосив він.

Денисенко додав, що незабаром можуть відбутися перемовини росії та США щодо обміну американців заарештованих росіянами. Має відбутися зустріч Блінкена з лавровим, де, зокрема, може йтися про продовження або припинення бойових дій в Україні.

Переговори між Україною та росією: останні новини

російські агенти дедалі активніше публічно говорять про те, що потрібно продовжувати процес перемовин з Україною. Однак Україна чітко усвідомлює, що наразі говорити з країною-терористкою, яка вбиває українських дітей та нехтує досягнутими домовленостями, немає сенсу.

Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що існує єдина підстава для початку переговорів з росією – це потужні тактичні перемоги української армії на Південному та Східному напрямках. Мовиться про звільнення Херсона, Мелітополя, Бердянська, вихід до акваторії Азовського моря та повернення Маріуполя.

У МЗС України зауважують: російська сторона розуміє, що українська армія готує контрнаступ на Півдні. Відтак вони хочуть створити враження, що саме Україна не хоче йти на переговори.

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