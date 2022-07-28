Следующая цель – так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Об этом 24 каналу сказалв советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Тоже интересно путина скоро ждет нежданчик, которого он так долго избегал

После проведения псевдореферендумов захватчики намерены объявить эти территории российскими. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать гражданам россии хоть какую-то "победу" в Украине. По словам Денисенко, при таких условиях путин сможет объявить полную мобилизацию.

"Он ее очень боится, ведь понимает, что люди не готовы мобилизоваться. Более того, сторонников продолжения войны среди молодежи очень немного, а идти воевать хочет вообще минимум", – пояснил Денисенко.

путин нуждается в переговорах

На самом деле кремлевскому диктатору очень нужны переговоры. К ним мир призывают его представители – лавров, слуцкий, ушаков. Мол, нужно садиться за стол переговоров, начинать переговорный процесс, россию нужно слушать и так далее.

путин просит о переговорах. И просит очень назойливо,

– подчеркнул он.

Денисенко добавил, что в скором времени могут состояться переговоры россии и США по обмену американцев арестованных россиянами. Предстоит встреча Блинкена с лавровым, где, в частности, речь может идти о продолжении или прекращении боевых действий в Украине.

Переговоры между Украиной и россией: последние новости

российские агенты все активнее публично говорят о том, что нужно продолжать процесс переговоров с Украиной. Однако Украина четко осознает, что говорить со страной-террористкой, которая убивает украинских детей и пренебрегает достигнутыми договоренностями, нет смысла.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что существует единственное основание для начала переговоров с россией – это мощные тактические победы украинской армии на Южном и Восточном направлениях. Речь идет об освобождении Херсона, Мелитополя, Бердянска, выходе в акваторию Азовского моря и возвращении Мариуполя.

В МИД Украины отмечают, что российская сторона понимает, что украинская армия готовит контрнаступление на Юге. Следовательно, они хотят создать впечатление, что именно Украина не хочет идти на переговоры.

Денисенко: путин умоляет о переговорах, есть причина ночной атаки на Киев, будет ядерный шантаж рф – смотрите видео