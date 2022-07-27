россиян ждет парад ампутантов

Это то, что признают в самой россии. Для стремительной "спецоперации" цифра просто сумасшедшая.

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Также в российских городах и весях начинают заметны тысячи раненых, особенно – с ампутациями.

Диванным "завоевателям" придется паковать рюкзаки

При этом расвластие не снижает градус пропаганды. Напротив. Сигналы о подготовке к переходу на мобилизационную экономику вместе с истерией указывают, что кремль готовит почву для массовой мобилизации.

Будет ли он ее проводить или нет – это вопрос политического решения. Но такую возможность в москве явно хотят иметь.

Важно российский хлам не может тягаться с современным оружием

Она не возникает за один день, это месяцы обработки. Вот эту обработку мы сейчас наблюдаем. россияне хотят, чтобы все видели эту подготовку, это еще один фактор давления.

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