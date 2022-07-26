Яркие цифры

Отмечаю – это только то, что видно по открытым российским источникам и четко привязано к региону. Коллеги насчитали еще около 70 человек, которых в россии официально признали уничтоженными, но есть вопросы с местом похорон.

Интересное путин очень хочет прекращения огня, перемирия и переговоров

Это одно из самых больших (если не самое большое) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24 февраля. Обычно признают 1 – 5 раз. Более того, через некоторое время сообщения удаляют.

Всего из сахалина и курильских островов уже уничтожены 47 человек. Как чисто технически им могли угрожать бендеровцы и фашисты – загадка.

Если добавить к этому жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и разного рода наемников (их просто не считают), можно прикинуть количество людей, которых погубил путин с той стороны.

Важное кремль пытался скрыть грандиозный проигрыш, но показал отчаяние

Области-рекордсмены

Лидируют по количеству официально признанных трупов:

  • республика дагестан – 251;
  • бурятия – 215;
  • краснодарский край – 179;
  • башкортостан – 165;
  • волгоградская область – 155;
  • чечня – 131;
  • забайкалье – 126;
  • оренбургская область – 128;
  • челябинская область – 117;
  • ростовская область – 110;
  • северная осетия – 113;
  • саратовская область – 106;
  • алтайский край – 105;
  • пермский край – 105;
  • татарстан – 103;
  • свердловская область – 103.

Для сравнения:

  • москва – 15;
  • санкт-петербург – 34;
  • Севастополь – 50.

Есть несколько городов, которые балансируют около отметки 50 – улан-удэ, кострома, рязань, волгоград, псков… Итого: уже 16 регионов признали более 100 убитых, но москва по-прежнему практически не воюет.

Собирать резервы кремля все сложнее. Поэтому чаще всего звучат сигналы о наемниках из Центральной Азии. Наверное, постараются рекрутировать белорусов.

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