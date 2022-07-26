Яскраві цифри
Наголошую – це тільки те, що видно за відкритими російськими джерелами і чітко прив'язане до регіону. Колеги нарахували ще приблизно 70 осіб, яких у росії офіційно визнали знищеними, але є питання з місцем похорону.
Цікаве путін дуже хоче припинення вогню, перемир'я та переговорів
Це одне із найбільших (якщо не найбільше) одномоментне офіційне (!) визнання втрат у регіонах з 24 лютого. Зазвичай визнають 1 – 5 разів. Більше того – через якийсь час повідомлення видаляють.
Загалом із сахаліну та курильських островів вже знищено 47 осіб. Як чисто технічно їм могли загрожувати бендерівці та "фашисти" – загадка.
Якщо додати до цього мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та різного роду найманців (їх просто не рахують), можна прикинути кількість людей, яких занапастив путін з того боку.
Важливе кремль намагався приховати грандіозний програш, але виказав розпач
Області-рекордсмени
Лідирують за кількістю офіційно визнаних трупів:
- республіка дагестан – 251;
- бурятія – 215;
- краснодарський край – 179;
- башкортостан – 165;
- волгоградська область – 155;
- чечня – 131;
- забайкалля – 126;
- оренбурзька область – 128;
- челябінська область – 117;
- ростовська область – 110;
- північна осетія – 113;
- саратовська область – 106;
- алтайський край – 105;
- пермський край – 105;
- татарстан – 103;
- свердловська область – 103.
Для порівняння:
- москва – 15;
- санкт-петербург – 34;
- Севастополь – 50.
Є кілька міст, які балансують біля позначки 50 – улан-уде, кострома, рязань, волгоград, псков… Разом: вже 16 регіонів визнали понад 100 убитих, але москва як і раніше практично не воює.
Збирати резерви кремлю дедалі складніше. Тому найчастіше звучать сигнали про найманців із Центральної Азії. Напевно, намагатимуться рекрутувати білорусів.
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