Безславні виродки
І пішли нагородження та поховання. Виринають цікаві історії. Ось капітан валерій жидков, командир розвідроти 104-го полку 76-ї дивизії повітряно-десантних військ зі пскова (елітка!):
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Ну і окремо про колег: "капітан жидков був сміливим, рішучим, заслужено користувався повагою серед десантників. Деякі з них були поруч з ним того страшного дня, зазнали поранень і лише недавно виписалися зі шпиталю".
Чудова історія. тула, псков, рязань та інші "десантні" центри росіян масово ховають свою худобу.
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