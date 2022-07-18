Бесславные ублюдки

И пошли награждения и похороны. Выныривают интересные истории. Вот капитан валерий жидков, командир разведроты 104-го полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск из пскова (элитка!):

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"27 февраля российские военнослужащие отправились в разведку в город Буча Киевской области. валерий валериевич шел впереди, когда их группа попала в засаду. В тот день во время боевого столкновения с ВСУ погибли 19 наших ребят. Среди них оказался и валерий жидков. Лишь почти через пять месяцев тело офицера привезли домой".

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Карма за Бучу догнала быстро

Ну и отдельно о коллегах: "капитан жидков был смелым, решительным, заслуженно пользовался уважением среди десантников. Некоторые из них были рядом с ним в тот страшный день, получили ранения и только недавно выписались из госпиталя".

Великолепная история. тула, псков, рязань и другие "десантные" центры россиян массово хоронят свой скот.

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