Бесславные ублюдки
И пошли награждения и похороны. Выныривают интересные истории. Вот капитан валерий жидков, командир разведроты 104-го полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск из пскова (элитка!):
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Ну и отдельно о коллегах: "капитан жидков был смелым, решительным, заслуженно пользовался уважением среди десантников. Некоторые из них были рядом с ним в тот страшный день, получили ранения и только недавно выписались из госпиталя".
Великолепная история. тула, псков, рязань и другие "десантные" центры россиян массово хоронят свой скот.
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