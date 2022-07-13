Мор среди "фсошников"

3 июля, как раз во время активного применения "Химарсов", где-то в Украине был уничтожен прапорщик фсо александр етерсков. Улыбающаяся фотография 30-летнего технического специалиста из кисловодска. На форме радостно виднеется значок работника спецсвязи.

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Учился на технаря, попал в армию, дальше продолжил службу в фсо. В кисловодске расположено управление специальной связи и информации фсо рф в северо-кавказском федеральном округе. Для любителей аббревиатур – уссы фсо россии в скфо.

Допускаю, что занимался связью для какой-то шишки в штабе – условно говоря, сидел на "кремлевской вертушке".

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Погребальный спринт

Вообще опосредованно касательно ударов по штабам можно судить по таким странным "потерям". Или вот 6-го июля где-то погиб старший лейтенант андрей пичугин – связист из мурома, который учился на радиотехника.

А еще их быстро привозят хоронить домой, потому что это не какая-то пехота в поле подбегает от 155-миллиметровых снарядов, а штабисты.

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