Параллельно россияне показывают сверху то ли свои, то ли наши "пионы", выдавая их за "цезари". Параллельно всплывают фотки уничтоженных "пионов".

Читайте Думали, что они дома: россияне позорно облажались на Херсонщине

российский хлам не выдерживает

То есть, российские МСТА-С и "Акации" уже не вытягивают соперничество с современным оружием, поэтому берут более дальнобойные "Пионы".

Ну, довезите их сначала до передовой, где распихайте патроны, дальше надейтесь на то, что старый советский дизель выдержит темп постоянной смены боевых позиций.

кремлю не удается тягаться с современным оружием / Фото Getty Images

Важно Спалиться по полной: друг путина проговорился, чего на самом деле хочет кремль

А еще это большая и медленная бандура, за которой будет охота теми же "хаймерсами".

Что сейчас происходит на границе с беларусью: смотрите видео