Ответ на заявление главы мид россии сергея лаврова дал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что москва использует прием, чтобы остановить контрнаступление украинских военных.

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россияне хотят создать впечатление, что Украина не хочет переговоров

Они (россияне – 24 канал) понимают, что Украина готовит контрнаступление на Юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры,

– сказал Николенко.

Главная цель кремля – выиграть больше времени. Оккупантам необходимо это время, чтобы провести свои так называемые "референдумы", чтобы поглотить украинские территории. Однако, подчеркнул Николенко, именно россияне не демонстрируют желания вести переговоры, потому что обстреливают украинские города.

москва нарушает даже мелкие договоренности

Государство-агрессор нарушает даже мелкие договоренности, об этом свидетельствуют события вокруг так называемого "зернового соглашения".

Публично говорят одно, а на поле боя делают другое,

– объяснил спикер МИД.

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Обратите внимание! Николенко подразумевает обстрел Одесского морского порта утром 23 июля. Меньше чем за сутки до этого россия подписала договор о разблокировании экспорта украинского зерна.

Заявление сергея лаврова о переговорах с Украиной: коротко

Циническое заявление о якобы "готовности" к переговорам сергей лавров сделал во время поездки в Египет.

российский министр сказал, что, мол, в этом вопросе "ничего не зависит от кремля".

лавров сказал, что это якобы "Запад заставляет Украину воевать" и из-за этого гибнут люди.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал слова лаврова "классической русской шизофренией."

Смотрите в видео – реакция ОП на заявление лаврова: