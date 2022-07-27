Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он шутит, что лавров поехал в Африку, потому что любит, чтобы на россиян венки одевали и проводили танцы с бубном.

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По его словам, это единственное, что осталось, для министра иностранных дел россии, других возможностей у лаврова нет. США, Франция, Бельгия и другие страны его не ждут.

Нигде, кроме этих племенных народов, нет места россии сегодня. Африка – это единственное, что у них осталось. Хотя, возможно, они еще могут поехать в какую-нибудь индийскую страну, Латинскую Америку. Но все, для них союзники закончились,

– отметил Давидюк.

Политолог считает, что Украина сделала россию изолированным островом. "Это сейчас самый большой остров в мире, но он изолированнее и токсичнее, чем Чернобыль в 1986 году", – говорит он.

Давидюк уверяет, что чем дольше россия будет продолжать войну с Украиной, тем глубже она будет закапываться и тем больше лет ей нужно будет, чтобы вернуться в разряд цивилизованных стран.

Я уверен, что Украина сделает так, чтобы россия вылетела из ООН, ОБСЕ и была признана государством-спонсором терроризма. Это будет очень важно, чтобы ни одна иностранная компания не была на их рынке, и у россии не было финансовых инструментов,

– ответил эксперт.

По мнению политолога, нужно сделать, чтобы российский газ был столь же незаконным, как кокаин. "Украина это делает, но главное, чтобы мир нам помогал оружием, деньгами и политическими санкциями", – добавил он.

Давидюк о лаврове в Африке, Эрдогане и просчетах путина: видео



К слову, недавно глава российского МИДа Сергей Лавров намекнул, что Украина должна согласиться на условия россии, угрожая эскалацией войны. Он сказал, что в кремле якобы "нет никаких предубеждений, чтобы возобновить переговоры по ряду других вопросов".