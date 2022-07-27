Однако представитель компании отрицает этот факт и сказал, что не собирается продавать легендарные беспилотники путину. Бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак допустил, выполнит ли Эрдоган такую странную просьбу. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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По его словам, путин хочет срочно заручиться поддержкой со стороны международного сообщества.
Поэтому он пытается их как-нибудь обмануть. Понятно, что у путина есть марионетка в беларуси. Но ему этого мало,
– считает Ступак.
Он объяснил, поэтому сейчас кремлевский диктатор пытается максимально быть "за одним столом" с Эрдоганом.
"Возможно, когда говорилось о размещении завода, который будет производить беспилотники, путин пытается копировать своего коллегу Токаева. Дело в том, что Казахстан имеет договоренности о размещении предприятия, совместного с Турцией. Там будут производиться беспилотники, хоть и не "Байрактары", – добавил Ступак.
Что на это ответит Эрдоган
Также экс-сотрудник СБУ предположил, как на эту просьбу может отреагировать турецкий президент.
"Хочу отметить, что это только бизнес. Турция пытается вытянуть из украинско-российской войны максимальный профит", – считает Ступак.
Поэтому здесь вопрос в том, что смогут европейцы вместо этого предложить Эрдогану, хоть он и может торговаться с путиным, считает эксперт.
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Почему путин решил попросить о заводе у Эрдогана
- Производителей легендарных беспилотников связывают с Эрдоганом родственные связи.
- Гендиректор компании Халук Байрактар основал компанию вместе со своим братом Сельчуком Байрактаром, являющимся инженером и техническим директором компании, а также зятем президента Турции.